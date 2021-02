Amnistía deja de considerar a Navalni "preso de conciencia"

Amnistía Internacional ha retirado este martes el estatus de "preso político" a Alekséi Navalni, el principal líder de la oposición en Rusia. En un comunicado, la organización ha deplorado unas declaraciones realizadas en el pasado por el bloguero en tono nacionalista "que rozan la apología del odio y de las que no se ha retractado". Pese al varapalo, AI ha insistido que la única razón detrás del arresto del opositor a su regreso a Moscú desde Alemania es su crítica a las autoridades de su país, y ha mantenido la exigencia de su liberación y la consiguiente campaña de recogida de firmas.

"Muchos de los viejos vídeos y publicaciones en las redes sociales en los que Navalni ha realizado pronunciamientos controvertidos han reaparecido", reza el texto. "Debido a esta nueva información", AI "no puede considerarle preso de conciencia ya que en el pasado ha defendido la violencia y la discriminación". En el mismo mensaje, se admite que la renovada circulación de estos pronunciamientos pasados del activista "parece ser una nueva táctica para deslegitimizar el trabajo y la crítica de Navalni, y debilitar la indignación popular acerca de su detención".

