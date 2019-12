Los antidisturbios cargan contra 300 mujeres en Estambul

La Policía turca dispersó ayer una manifestación de centenares de mujeres que se habían congregado en Estambul para cantar la canción feminista El violador eres tú, que se ha popularizado en las recientes protestas en Chile. Aproximadamente 300 mujeres se reunieron en el barrio de Kadiköy, en el lado asiático de Estambul, para emular el performance del grupo chileno LasTesis, que se ha convertido ya en un himno contra la violencia machista en numerosos países del mundo, desde Chile y Perú hasta la India.

Al acabar de cantar una versión en turco de la canción, la Policía requisó el megáfono a las manifestantes que optaron por repetir la canción en su versión original en español, pero ya sin medios técnicos. Según explicó un agente a las coordinadoras, la Policía considera inaceptable la letra de la canción.

«No hemos podido hacer Las Tesis en español. Es una pena. Vinimos a gritar contra la violencia del patriarcado y nos han atacado», dijo una de las manifestantes a Efe. La Policía cargó varias veces para dispersar a las manifestantes y detuvo a seis mujeres, según pudo presenciar Efe, mientras el grueso de las participantes intentaba continuar con la protesta retirándose a calles cercanas.

La canción de Las Tesis, un grupo compuesto por cuatro mujeres de Valparaíso, se ha representando en los últimos días en protestas desde Chile a Bogotá, Nueva York, Madrid, París y Nueva Delhi.

Con frases como «el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves», la canción pretende denunciar la doble victimización de las mujeres por parte de sus agresores y de las instituciones, que no actúan al respecto. En Turquía, la violencia machista está muy presente en el debate político, con la colectivos feministas y de izquierda acusando al gobierno, conservador y de orientación islamista, de no atacar las raíces de la violencia y de mantener un discurso patriarcal.