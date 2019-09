Los árabes israelís anuncian su apoyo a Ganz para que forme gobierno

La Lista Conjunta, que integra a cuatro partidos predominantemente árabes, ha anunciado este domingo su apoyo al líder de la coalición centrista Azul y Blanco, Benny Gantz, para que sea el candidato escogido por el presidente de Israel, Reuven Rivlin, para formar el próximo Gobierno de Israel. La formación árabe ha decidido apoyar a Gantz con el objetivo de poner fin a la era de (el primer ministro Binyamin) Netanyahu, ha afirmado el presidente del partido, Ayman Odeh. Los árabes no recomendaban a un candidato israelí desde 1992, cuando apoyaron a Yitzhak Rabin.

Rivlin ha empezado hoy dos días de consultas con los líderes de los partidos que han conseguido representación en la Kneset (Parlamento) para preguntarles a qué candidato apoyarán para que intente formar una coalición de Gobierno. Con el respaldo de la Lista Conjunta y el de la alianza Laboristas-Gesher y la Unión Democrática, Gantz será el candidato con más recomendaciones, que traducidas en escaños en el Parlamento serían 57, y superará así a Netanyahu, líder del Likud, el principal partido de la derecha.

MENSAJE CLARO

Odeh escribió en un artículo de opinión hoy en el diario 'The New York Times' en el que explican su decisión: "He argumentado anteriormente que si los partidos de centro-izquierda de Israel creen que los ciudadanos árabes palestinos tienen un lugar en este país, deben aceptar que tenemos un lugar en su política, ha señalado.

Hemos decidido demostrar que los ciudadanos árabes palestinos ya no pueden ser rechazados o ignorados. Nuestra decisión de recomendar a Gantz como próximo primer ministro sin unirnos a su esperado gobierno de coalición de unidad nacional es un mensaje claro de que el único futuro para este país es un futuro compartido, y no hay futuro compartido sin la participación plena e igualitaria de los ciudadanos árabes palestinos", ha añadido.

Balad, uno de los cuatro partidos que conforman la alianza, no apoya la decisión y no envió representantes a la oficina del presidente, pero la Lista Conjunta confirmó que su decisión de hacer una recomendación se aplicaría a los 13 diputados elegidos.

REACCIÓN DE NETANYAHU

Netanyahu ha dicho que "exactamente lo que hemos estado advirtiendo" ha sucedido. "Ahora, hay dos opciones: o se forma un gobierno minoritario respaldado por aquellos que rechazan a Israel como un Estado judío y democrático y elogian a los terroristas o un gobierno de unidad nacional amplio", ha subrayado. El primer ministro en funciones ha prometido "trabajar tanto como pueda formar un amplio gobierno de unidad nacional. No hay otra solución".