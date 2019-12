Arabia Saudí condena a muerte al hombre que apuñaló a bailarines españoles en plena actuación en Riad

Un yemení ha sido condenado a muerte por haber atacado con un cuchillo a un grupo de bailarines españoles en plena actuación el pasado noviembre en Arabia Saudí.

Su cómplice, cuya nacionalidad no ha sido precisada, ha sido condenado a 12 años de prisión, según ha informado la televisión estatal Al Ajbariyah.

#Breaking: Stabbing attack on members of a performing group in a theater in #Riyadh pic.twitter.com/Ds5NChexAs