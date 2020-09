Arde un edificio de la arquitecta Zaha Hadid en Beirut

Parece que las desgracias en Beirut no vienen solas. Un nuevo incendio en un edificio arquitectónico en el centro de la ciudad se ha sumado este martes a los otros dos fuegos ocurridos en una semana. Se trata de un edificio en construcción de la firma de la consagrada arquitecta angloiraquí Zaha Hadid. Aún se desconocen los motivos que han causado el fuego, en una capital libanesa en constante reconstrucción desde hace más de un mes después de la explosión en el puerto del pasado 4 de agosto.

"No sabemos las razones por las que se originó el fuego, pero solo tomó media hora extinguirlo", ha afirmada George Abou Moussa, jefe de operaciones de la Defensa Civil Libanesa. Una cincuentena de personas, miembros del cuerpo de bomberos y Defensa Civil, han trabajado para apagar el incendio en una infraestructuras "en obras" desde hace años y que planeaba ser un centro comercial. El foco no se extendió hacia otros edificios.

Unfinished building by Zaha Hadid on fire at the Beirut Souks this morning. pic.twitter.com/43YYzEeJ9A