Argentina: Condenan a 13 años de prisión a una activista social

Un tribunal de la provincia argentina de Jujuy, condenó a 13 años de prisión a la activista social Milagro Sala, acusada de defraudación al Estado, como parte de un juicio denominado "Pibes Villeros", que involucró a otros 29 implicados, dijo la agencia noticiosa Télam.

Otros 15 implicados en una presunta red fraudulenta recibieron sentencias de dos a ocho años en prisión, mientras que fueron absueltos otros 13 acusados, entre ellos dos exfuncionaros municipales.

UN CASO POLÍTICO

Sala, cuyos abogados consideraron que el juicio fue amañado y que se deriva de la animadversión política del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue condenada por ser considerada jefa de una asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Jujuy, que encontró culpable a Sala de los delitos de asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado. Los abogados de Sala sostuvieron que las querellas impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial y la Fiscalía, no pudieron aportar pruebas fehacientes que acrediten la responsabilidad de la referente de la organización social Tupac Amaru en los hechos.

APELA SU INOCENCIA

Sala, quien era integrante del Parlamento del Mercosur (Parlasur) y cuyo fuero no fue acatado por las autoridades, sostuvo su inocencia: "todos mis compañeros y yo somos inocentes. No robamos nada y no es casualidad que nuestras obras sean reconocidas internacionalmente".

Fue el cuarto juicio que Sala afrontó desde su detención, hace casi tres años, pero es la primera condena que de quedar firme, la mantendría en prisión. El próximo miércoles Sala cumplirá tres años de encierro bajo el régimen de prisión preventiva sin que pesara sobre su persona condena alguna. El equipo jurídico que la representa solicitará, a pesar de esta sentencia condenatoria, su libertad. Mientras que al compañero de Sala, Raúl Noro, que adolece de una enfermedad terminal, le impusieron una pena de tres años en prisión.