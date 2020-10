Armenia y Azerbaiyán recrudecen el fuego cruzado

El subcomandante de las fuerzas militares de Nagorno Karabaj, Arthur Sargsian, ha confirmado 54 militares armenios muertos en los enfrentamientos del jueves entre Azerbaiyán y Armenia, estados que se disputan desde hace 30 años el enclave montañoso del Nagorno Karabaj. El alto cargo militar ha reclamado un alto el fuego en la región, encuadrada oficialmente en territorio azerí y con mayoría de población armenia.

El jueves, el portavoz del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, Anar Eivazov, aseguró que las fuerzas azerís han destruido unos 200 carros de combate y otros vehículos blindados, 228 cañones de artillería, lanzacohetes y morteros, así como 300 unidades de defensa antiaérea desde el domingo, además de un sistema de defensa antimisiles S-300.

Por su parte, el viceprimer ministro armenio, Tigran Avinian, señaló que sus fuerzas militares han matado a al menos 1.280 militares azeríes y herido a otros 2.700 en los combates. Igualmente, 90 drones y doce helicópteros han sido derribados mientras que más de 180 carros de combate y vehículos blindados han sido destruidos.

VÍCTIMAS CIVILES

En cuanto a las bajas civiles, Azerbaiyán denunció el jueves la muerte de dos alumnos en un bombardeo mientras que la Fiscalía General cifró en al menos 19 civiles muertos y 55 heridos el balance de los combates que estallaron el domingo.

Por su parte, en la ciudad de Martuni, en Nagorno Karabaj, han muerto cuatro civiles y otros once más han resultado heridos, según contó el defensor del pueblo de la región al medio armenio Mediamax. Precisamente, dos periodistas del diario francés 'Le Monde' resultaron heridos en esta ciudad en un bombardeo que Ereván atribuyó a las fuerzas azeríes y en el que también resultaron heridos dos reporteros armenios.

La tensión en Nagorno Karabaj se mantiene desde que comenzó el 27 de septiembre una espiral bélica que se ha cobrado la vida de decenas de militares de Armenia y de Azerbaiyán en combates en esta región cuya soberanía se disputan los dos países desde hace décadas.

LLAMADO A UN ALTO EL FUEGO

Este jueves, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron, condenaron de "manera firme" los choques armados en la zona de Nagorno Karabaj.

"Llamamos a (...) Armenia y Azerbaiyán a asumir inmediatamente, de buena fe y sin condiciones previas la obligación de reanudar las negociaciones para el arreglo" del conflicto, señalaron en una declaración conjunta.

Pero justo antes de esta declaración, el presidente Tayyip Erdogan declaró al Parlamento turco que estaba en contra de la implicación de estos tres países. "Estados Unidos, Rusia y Francia han ignorado este problema por cerca de 30 años, es inaceptable que se involucren ahora por la implementación de un alto el fuego".

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio ha afirmado este viernes que está a favor de hablar con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para establecer un cese el fuego en el Alto Karabaj.

Implicación de mercenarios yihadistas

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que llamará a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para pedirle "explicaciones" por la presencia de "grupos yihadistas" en el conflicto de Nagorno Karabaj y llamó a la OTAN a "mirar de frente" las acciones de Ankara, miembro de la Alianza.

"Trescientos combatientes salieron de Siria para llegar a Bakú pasando por Gaziantep (Turquía). Son conocidos, han sido rastreados, identificados, vienen de grupos yihadistas que operan en la región de Alepo", declaró a la prensa durante la cumbre de la UE en Bruselas.