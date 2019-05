Arrojan un huevo al primer ministro australiano durante campaña electoral

Una mujer lanzó hoy un huevo contra la cabeza del primer ministro australiano, Scott Morrison, durante un acto de campaña para las elecciones generales del próximo 18 de mayo.

Imágenes de televisión mostraron a la mujer arrojando el huevo que pasó rozando la cabeza de Morrison sin romperse, durante un acto de la Asociación de Mujeres Rurales en Albury, en el sureste del país.

La activista, que fue detenida por personal de seguridad, aseguró a la prensa que se trataba de una protesta por la política de la coalición gobernante contra los solicitantes de asilo, según la cadena pública SBS.

