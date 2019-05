Los aspirantes a la sucesión de Theresa May

El anuncio de Theresa May de que tira la toalla tras no lograr aprobar el acuerdo para el 'brexit' que pactó con la Unión Europea ha abierto de nuevo las quinielas sobre su posible sucesor. Esta es una lista con los candidatos que tienen más posibilidades y los pretendientes declarados a sustituir a la primera ministra británica al frente del Partido Conservador y del Gobierno. Todos ellos son defensores del 'brexit', a diferencia de May, que votó a favor de la permanencia.

Boris Johnson: El gran favorito de las bases

El exministro de Exteriores y exalcalde de Londres es el gran favorito de las casas de apuestas y los militantes de base 'tories' para ocupar el 10 de Downing Street. De origen aristocráctico y conocido por su pompa y estilo jocoso, Johnson, de 55 años, fue uno de los grandes artífices de la victoria del 'brexit' en el referéndum del 2016 y tanto durante su etapa como ministro de Theresa May como tras su dimisión no ha cesado de criticar la extrategia de la premier en sus negociaciones con Bruselas. En su carta de renuncia aseguró que "el sueño del 'brexit' estaba muriendo ahogado por unas dudas innecesarias".

A pesar de su gran popularidad entre las bases y cierta prensa, no cuenta con tantos apoyos en el conjunto del electorado ni dentro del grupo parlamentario, donde le reprochan sus numerosos patinazos y una cierta superficialidad.

Dominic Raab: Partidario de más agresividad con la UE

El breve ministro del 'brexit' (solo cuatro meses) es partidario de una salida dura y censuró duramente el acuerdo forjado por May con la Unión Europea al considerar que sacrificaba la soberanía británica. De hecho, mucho antes del referéndum ya defendía la marcha del Reino Unido de la UE. De 45 años, cinturón negro de kárate e hijo de un refugiado judío que huyó de los nazis en 1938, siempre ha presionado a la premier para llevar a cabo una estrategia más agresiva en sus relaciones con Bruselas y que no se quedara "encogida en un rincón".

Jeremy Hunt: Del 'remail' a pedir aplicar el resultado

El actual ministro de Exteriores, de 52 años, defendió la permanencia en la UE (el 'remain'), pero cambió su postura decepcionado por la, a su juicio, actitud "arrogante" de Bruselas en las negociaciones. Se ha forjado una reputación de hombre responsable que no teme los desafíos tras estar al frente del Ministerio de Sanidad durante seis años.

Michael Gove: 'Brexiter' leal a May hasta el final

Lideró la campaña por el brexit junto a Boris Johnson y May le dio en el 2017 la cartera de Medio Ambiente. A los 'brexiters' más radicales les molesta especialmente que Gove, de 51 años, se haya mantenido leal a la primera ministra hasta el final a pesar de que a menudo haya expresado sus temores sobre el rumbo del país por el acuerdo de salida.

Andrea Leadson: Veterana de la City y en la quiniela 'tory'

Ferviente defensora del brexit, Leadson, de 56 años, pasó tres décadas en la City de Londres. Comenzó a hacerse un nombre en política durante el referéndum de junio del 2016 y pudo haber ocupado el puesto de May cuando un mes después compitió junto a ella para liderar la formación. Hasta el pasado miércoles, fue la líder de los conservadores en el Parlamento y ahora vuelve a figurar en las quinielas para liderar el partido.

Sajid Javid: Gran devoto de Margaret Thatcher

Hijo de inmigrantes pakistanís, de 49 años, es el ministro del Interior. Gran devoto de Margaret Thatcher, es una de las figuras destacadas del ala más derechista de los conservadores. Aunque en un principio defendió el remain, este firme euroescéptico aseguró que lo hizo por lealtad a David Cameron.