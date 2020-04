Aumenta la inquietud sobre la salud del líder de Corea del Norte

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría en "grave peligro" tras haberse sometido a una cirugía, según fuentes de Inteligencia de Estados Unidos citadas este martes por la cadena de televisión CNN. Nada más difundirse la noticia, fuentes gubernamentales en China y Corea del Sur han restado importancia a la información y han negado haber observado nada inusual en la vida cotidiana del reclusivo estado asiático.

El diario surcoreano 'Daily NK', especializado en asuntos de Corea del Norte, fue el primero en airear las dudas sobre la supuesta gravedad del líder norcoreano. Había apuntado que Kim se encontraba bajo tratamiento tras haberse sometido a una operación cardiovascular el 12 de abril. "Kim había sufrido una inflamación de los vasos sanguíneos que afectaban al corazón desde agosto pasado, pero su condición empeoró después de que hiciera varios viajes recientemente al monte Paektu", ha contado este periódico citando a una de sus fuentes. La intervención de Kim, ha añadido, se ha podido producir también por las causas derivadas de sus malos hábitos alimenticios y de salud, así como por un "exceso de trabajo".

Dudas en Seúl y Pekín

En cambio, altos funcionarios surcoreanos no identificados han minimizado la noticia a Reuters y no han entrado a valorar la posibilidad de que haya pasado por el quirófano. En la Casa Azul, la sede de la presidencia surcoreana en Seúl, desde donde se observa con detenimiento lo que sucede en el vecino estado, no han detectado ninguna anormalidad en el día a día de Pyongyan. Por su parte, dede Pekín, un alto funcionario del Partido Comunista Chino que trata con Corea del Norte ha descartado por completo la noticia.

La última vez que Kim hizo acto de presencia pública fue el 11 de abril. Cuatro días más tarde se especuló acerca de su estado de salud después de que no estuviera presente en la fiesta más importante del país, la del 15 de abril, cuando se conmemora el aniversario del nacimiento del padre fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, su abuelo. Tras difundirse los rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un, el won, la divisa surcoreana perdió posicionees, al igual que las acciones de empresas expuestas a los vaivenes políticos en Corea del Norte en la bolsa de Seúl.