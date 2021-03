Austria denuncia el "bazar" en el reparto de vacunas en la UE

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, ha denunciado un reparto desigual de las vacunas contra el covid dentro de la Unión Europea y ha sugerido que algunos gobiernos han llegado a acuerdos secretos bilaterales con farmacéuticas, un "bazar" que se estaría gestando al margen de las gestiones comunes de la Comisión Europea. Kurz y los líderes de Bulgaria, Letonia, Eslovenia y República Checa han enviado este sábado en una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que denuncian las "enormes disparidades" que se van a producir en los próximos meses sobre la distribución de las vacunas en la UE por lo que, perciben, es un sistema de reparto desigual.

Estos dirigentes auguran en su carta que este sistema va a acabar provocando que dentro de tres meses, "algunos países hayan logrado la inmunidad por contacto mientras que otros se habrán quedado muy atrás en este sentido". En la misiva, los líderes de los cinco países llaman a Bruselas a la convocatoria de "una conversación sobre este tema tan importante entre los líderes (de la UE) tan pronto como sea posible".

Estas observaciones ya las expresó el viernes Kurz en una comparecencia pública en la que cuestionó la supuesta "distribución justa" de la vacuna, asegurando que en las últimas semanas no se ha tenido en cuenta el factor poblacional y que esta disparidad amenaza con "intensificarse" en los próximos meses. Así, aseguró que Malta habrá recibido para finales de junio tres veces más dosis per cápita que Bulgaria, mientras que Países Bajos dispondrá para entonces del doble que Croacia. El canciller atribuye esta disparidad a negociaciones secundarias dentro del grupo especial de trabajo de la Comisión para el covid-19.

Kurz incluso aludió a la presunta existencia de contratos secretos de gobiernos concretos con farmacéuticas con las que la UE ha negociado compras conjuntas. Esa afirmación vendría a significar que en los contratos de la UE con las farmacéuticas se prohibiría a los países a negociar en paralelo con dichas firmas. "Es difícil tener información por las cláusulas secretas de estos contratos", apuntó, según la agencia de noticias Bloomberg.

Para Kurz, que también se ha pronunciado en su cuenta oficial de Twitter, esta situación "contradice claramente el objetivo político de la Unión Europea: la distribución equitativa entre todos los Estados miembro". "Si la distribución continuase de esta manera, daría como resultado un trato muy desigual y debemos impedirlo. Los 450 millones de europeos deben tener la oportunidad de volver a la normalidad en verano", ha enfatizado el líder conservador.

