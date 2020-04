Bélgica registra más altas hospitalarias que ingresos en las últimas 24 horas

Bélgica registró en las últimas 24 horas 487 ingresos de pacientes por coronavirus en hospitales mientras que 524 personas pudieron abandonar los centros médicos, lo que supone el primer descenso en el país desde que empezó la pandemia.

"Es una cifra que sigue siendo muy importante pero es la primera vez que vemos el número de hospitalizaciones descender", declaró en conferencia de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Emmanuel André.

Desde el pasado 15 de marzo, un total de 9.432 pacientes de coronavirus han sido ingresados en hospitales en Bélgica, mientras que el número actual es de 5.688 personas tratadas en centros médicos, por lo que "la situación en los hospitales, y especialmente en las residencias de ancianos, sigue siendo particularmente difícil", agregó el portavoz.

El Servicio Federal de Salud belga registró entre el martes y el miércoles 205 nuevos muertos por COVID-19, lo que eleva el total a 2.240 decesos para una población de 11,4 millones de personas.

Los nuevos positivos en Bélgica ascendieron a 1.209 personas, para un total de 23.403 casos confirmados, de los que el 57 % se encuentra en la región de Flandes (norte), el 30 % en Valonia (sur) y el 11 % en Bruselas (centro).

"La situación se acerca a lo que podríamos llamar un pico o una meseta", señaló André, quien agregó que "la situación sigue siendo grave" y explicó que "se sabrá en los próximos días" en qué situación se encuentra Bélgica.

Respecto a la llegada del buen tiempo con la primavera, el virólogo señaló que a priori debería ser una buena noticia en términos de desaceleración de contagios, pero recordó que no se conoce mucho aún del Sars-CoV-2, por lo que habrá que esperar para evaluar sus efectos.

"En otras infecciones respiratorias, el buen tiempo ha tenido un impacto en la propagación. En el caso del coronavirus, nos enfrentamos a un nuevo virus. No sabemos exactamente qué impacto tendrá el buen tiempo. Ciertamente será positivo pero no suficiente. Si recibimos un impulso por parte de la meteorología será algo bueno, pero no podemos contar únicamente con eso", declaró.