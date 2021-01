Bernie Sanders y sus manoplas, memes de la investidura de Biden

Una nueva era ha comenzado en Estados Unidos cuando este 20 de enero Joe Biden tomó posesión como 46 presidente del país. Un líder que ha apostado por un gabinete progresista y por deshacer las decisiones políticas más polémicas de su antecesor, Donald Trump. Un cambio que el mundo ve con buenos ojos y esperanza. El acto de investidura, una ceremonia a los pies del Capitolio sin apenas público y una ciudad de calles vacías completamente tomadas por los militares, dio lugar a multitud de imágenes. Una de las que más ha llamado la atención en las redes ha sido la del senador demócrata Bernie Sanders, que acudió la ceremonia con unas vistosas manoplas y un abrigo caqui; una indumentaria que contrastaba con la formalidad del vestuario elegido por los asistentes al acto.

Abrigado con su abrigo y sus guantes, acurrucado en la silla para protegerse del frío, la imagen de Sanders se ha viralizado y ha sido objeto de divertidos memes. Los hashtags #BernieSanders y #BerniesMittens (las manoplas de Bernie) han sido trending topic durante la noche y han dejado memes hilarantes.

"Quería mantener el calor y es lo que he hecho"

El senador Sanders ha defendido su estilismo, según unas declaraciones recogidas por el periódico The Hill: "En Vermont, sabemos algo sobre el frío" y "no estamos tan preocupados por la buena moda". También su esposa, Jane O'Meara Sanders, salió en su defensa y contó que el abrigo fue un regalo navideño de su hijo: "Una chaqueta de plumas de Vermont, manoplas de Vermont, sentido común de Vermont!", afirmó. Está claro, que el excandidato presidencial prefirió la comodidad y evitar pasar frío antes que una vestimenta estética.

Sanders, a domicilio

En las redes hay quienes han ido incluso más allá del meme. Es el caso de Nick Sawhney que se ha entretenido en crear una página web en la que se introduce cualquier dirección y Sanders aparece sentado en el sitio que se ha indicado. Gracias al street view de Google Maps, la web puede hacer aparecer a Sanders en la puerta de casa.