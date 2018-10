Beto O'Rourke, la esperanza demócrata

En Texas ser progresista muchas veces se lleva en silencio. Es lo que suelen hacer Sam y Janet, un matrimonio blanco de jubilados que vive en una comunidad para mayores de 55 años en San Antonio. Cuentan que "con los vecinos no se puede hablar de política, de sanidad, control de armas, cambio climático o inmigración porque no se puede razonar". Él, que fue empleado de una aseguradora, descarga sus opiniones solo en Facebook , cuando ya no puede más. Ella, que trabajó en un gran bufete de abogados que entre sus socios contaba con alguien que ahora es asesor de Donald Trump, ni siquiera eso. "Es todo demasiado deprimente", sostiene.

La semana pasada los dos encontraron un oasis. El Cowboy Dancehall, un bar de conciertos y bailes de espíritu Tex-Mex, con toro mecánico incluido, acogía un rally de Beto O’Rourke, el congresista desde el 2012 que enfrenta la ardua misión de arrebatar el escaño en el Senado a Ted Cruz en un estado que hace un cuarto de siglo no envía a un demócrata a la Cámara alta. Y Sam y Janet se fundieron con otras 3.500 almas en un paraíso de causas progresistas, una fiesta de música, diversidad y civilizado discurso. "No queremos definirnos por aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que defendemos", clamó O’Rourke, para sus seguidores solo Beto. "Vamos a trascender la mezquindad, el partidismo, el rencor y las pequeñeces de este momento", añadió.







MENSAJE POSITIVO



Ese mensaje positivo y de civismo es uno de los elementos que define a un político de 46 años que se ha convertido en la segunda figura más mediática de este ciclo electoral a nivel nacional, solo por detrás del presidente. Nunca ha ido por delante en las encuestas pero ha llegado a estar extremadamente cerca de Cruz, a menos de cuatro puntos en septiembre. Y la campaña de un político al que algunos han llamado el Obama blanco marca un camino de esperanza para muchos demócratas, no solo en Texas sino en todo el país.

Convencido de la importancia de hablar directamente con los votantes, Beto ha visitado los 254 condados del estado. Sin dejar que contribuyan comités de acción política ni grupos de intereses especiales, ha recaudado más que nadie, 70 millones de dólares, que con los 40 de Cruz convierten esta carrera al Senado en la más cara de la historia. Blandiendo en un estado conservador una agenda marcadamente progresista por la que Trump, Cruz y otros políticos y votantes republicanos le definen de "radical de izquierdas" ya ha dado señales de estar movilizando a los votantes, especialmente a los jóvenes, de forma inédita en un estado que es el penúltimo en las listas de participación.

Y si consiguiera ganar en un territorio que tendrá más de 50 millones de habitantes en 2050, donde las minorías raciales son mayoría y los hispanos son el 40% de la población, se podrían extraer lecciones importantes para un país de demografía cambiante y donde Trump y los republicanos se han refugiado en el tribalismo identitario.

ENTENDER LA FRONTERA



Nativo de la localidad fronteriza de El Paso y con profundas raíces irlandesas, Beto ha conseguido ser identificado como uno de los suyos por la comunidad hispana, a la que puede dirigirse en perfecto español. Antiguo bajista en una banda de punk (Floss) y maestro en el uso de las redes sociales, conecta como pocos candidatos con los jóvenes. Sus vídeos desenfadados patinando en el aparcamiento de una hamburguesería, haciendo la colada en una lavandería o con su esposa y sus hijos y, sobre todo, uno de la encendida defensa que hizo de los futbolistas negros que protestan durante el himno y a los que Trump insulta y ataca, se han hecho fenómenos virales.

Pero, sobre todo, ha hecho a sentirse "empoderados" a jóvenes como Amber, una muchacha negra a punto de cumplir 18 años. "Tiene empatía. Trabaja por la gente de clase baja, por la comunidad LGTBI, por los ignorados, por quien está bajo el radar. Soy parte de eso y lo entiendo", decía la joven en el Cowboy Dancehall.

Ahí radica buena parte de la conexión habitual que se suele haber entre O’Rourke y Bobby Kennedy, el candidato que en 1968, cuando era Richard Nixon y no Trump quien azuzaba los miedos de la población blanca, decidió hacer una campaña con el foco en la justicia social. Beto hace algo similar medio siglo después. "Es la meta, nada en la calle con la gente y con todas las razas; es un hombre sencillo que atrae a la gente común", explicaba Alicia Conde, una mujer de 37 años cuyos padres llegaron a EEUU sin papeles desde México.

CON SU GUIÓN

Conde defendía también que "eso no se puede fingir" para responder a la crítica que ha lanzado Trump personalmente contra Beto, al que ha llamado "un absoluto farsante", y que también suelen hacer Cruz y otros republicanos. A estos les gusta hablar de los orígenes privilegiados de O’Rourke, del padre que como juez del condado pudo ayudarle a que eludiera consecuencias legales tras un accidente de coche en el que iba borracho o del matrimonio con la hija de un rico empresario inmobiliario.

Beto, casi siempre, evita entrar en el discurso de ataque. Prefiere seguir su guión. Y con ello da esperanzas a gente como Sam y Janet, "desesperados" ante un presidente que "no hace más que dividir al país" y en el que "la gente se ha acostumbrado a las mentiras". "No estamos hechos para ser desagradables-- aseguraba ella--. Beto es una señal de esperanza de que el país podría volver al civismo, a discutir de los temas”.