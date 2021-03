Biden apoya la histórica votación sindical a la que Amazon se opone con uñas y dientes

Rara vez una elección abierta a poco más de 5.800 votantes ha sido tan relevante en Estados Unidos. Esos son los empleados en la planta de Amazon en Bessemer (Alabama) que, después de siete semanas de una votación que acaba este lunes, habrán decidido si afiliarse o no a un sindicato. Si lo hacen constituirán la primera organización sindical de trabajadores dentro del mastodonte del comercio electrónico en Estados Unidos, que se resiste con uñas y dientes (y cuestionadas tácticas de presión) al empeño. La decisión se considera un punto de inflexión no solo para el futuro (y el presente) de las condiciones laborales sino también en términos socioeconómicos y políticos y ha servido para que Joe Biden se confirme como el presidente más contundente en décadas en su respaldo a la organización de los trabajadores.

El 28 de febrero, en un vídeo en Twitter, el demócrata hizo un alegato en defensa de la “importancia vital” de los sindicatos y de la negociación colectiva. “Ponen el poder en manos de los trabajadores. Te dan voz más fuerte, para tu salud, tu seguridad , salarios más altos, protecciones ante la discriminación racial y el acoso sexual”, dijo. “Aúpan a los trabajadores, afiliados o no, pero especialmente a los trabajadores negros y de color”. Aunque no citó a Amazon, Biden apuntó críticamente a la compañía al recordar que “no debe haber intimidación, coerción, amenazas o propaganda contra los sindicatos”.

Workers in Alabama – and all across America – are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice – one that should be made without intimidation or threats by employers.



