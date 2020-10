Biden da negativo en la prueba del coronavirus tras el positivo de Trump

El candidato demócrata a la Casa Blanca y exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado negativo en la prueba de coronavirus tras el positivo declarado por su contrincante electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por su esposa, la primera dama Melania Trump, según ha informado él mismo en redes sociales.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.