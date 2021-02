Biden descarta la inmunidad de rebaño antes del final del verano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado que el país vaya a lograr la "inmunidad de rebaño" frente a la covid-19 antes del final del próximo verano, en parte de una entrevista transmitida este domingo por la cadena de televisión CBS News.

"La idea de que esto se puede hacer y de que podemos lograr la inmunidad de rebaño mucho antes del fin del próximo verano es muy difícil", dijo Biden en la primera entrevista televisada que ha dado tras su investidura el pasado 20 de enero, cuya primera mitad fue difundida hoy antes de la emisión de la Super Bowl y la segunda parte lo será mañana, lunes.

Ante una pregunta sobre si el país puede esperar un año para lograr la inmunidad de rebaño -con el 75 % de estadounidenses vacunados- si se sigue inmunizando al ritmo de 1,3 millones de dosis diarias actual, Biden culpó a la Administración de su predecesor, Donald Trump.

"No podemos (esperar), es por eso que una de las decepciones cuando llegamos al poder fueron las circunstancias relacionadas con cómo la Administración había estado manejando la covid, fue peor de lo que habíamos pensado", dijo el mandatario.

