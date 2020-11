Biden empieza a dar forma a su Casa Blanca

Mientras el aún presidente estadounidense Donald Trump juega al golf esperando que sus abogados logren impugnar su derrota electoral, Joe Biden empieza a dar forma al gabinete que lo acompañará en la Casa Blanca los próximos cuatro años, un grupo de expertos con fuerte presencia femenina que recompensa a sus aliados más cercanos.

Este martes, el equipo de transición del presidente electo ha informado del nombramiento de nueve altos cargos, cinco de los cuales son mujeres. La que ocupará el puesto de mayor calado será Jen OMalley Dillon, primera mujer que lidera una candidatura presidencial ganadora de los demócratas, que ocupará el cargo de subjefa de gabinete, siendo la segunda en el mando de Ron Klein, quien ya fue jefe de gabinete de Biden entre 2009 y 2011 cuando éste era vicepresidente.

Our White House senior staff is composed of individuals who demonstrate the President-elect's commitment to building an administration that looks like America, has expertise in governing, and will be ready deliver results for working families on Day One.https://t.co/MXnMExXAFp pic.twitter.com/DaWmRI8PRk