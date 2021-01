Biden elige a la doctora trans Rachel Levine como subsecretaria de Salud

A pocas horas de jurar el cargo, Joe Biden sigue configurando el diverso gabinete que le acompañará en la Casa Blanca. Este jueves, ha anunciado la elección de la doctora Rachel Levine como subsecretaria de Salud, uno de los cargos de mayor responsabilidad en el departamento que dirigirá Xavier Becerra. Levine, hasta ahora secretaria de Salud de Pensilvania, será la primera alto cargo federal abiertamente trans y deberá ser confirmada por el Senado.

