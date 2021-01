Biden: "Esto no es una protesta, es una insurrección"

Las imágenes del asalto al Capitolio han tenido un gran impacto, no solo en Estados Unidos, sino también en el exterior. El presidente electo estadounidense, Joe Biden, se ha dirigido a la nación y ha instado a Donald Trump a dar la cara y a aparecer inmediatamente por televisión para exigir el fin al "asedio" al Congreso, una acción que ha calificado de "insurrección". "Esto no es una protesta, es una insurrección", ha enfatizado.

Biden ha hecho una defensa de la democracia "frente al caos". "América es mejor de lo que estamos viendo ahora. La democracia es frágil y debe ser preservada". El presidente electo ha señalado, además, que la labor de sus mandato será "restaurar la democracia" que "está bajo un ataque sin precedentes".

El vicepresidente de Estados Unidos, el republicano Mike Pence, ha pedido que el asalto al Congreso "termine ya". "La violencia y destrucción que ocurre en el Capitolio debe parar y debe terminar ya", ha expresado en su cuenta de Twitter. "Este ataque a nuestro Congreso no será tolerado y todos los implicados serán perseguidos con toda la fuerza de la ley", ha escrito.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.