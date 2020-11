Biden y Harris estrenan una cuenta de Twitter de "transición"

Los vencedores en las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, estrenan una cuenta de Twitter de transición. El nuevo presidente electo se comprometió a dejar atrás la demonización y la polarización que ha marcado la política de los últimos años para unir al país y devolverle la esperanza en el futuro. Este es un momento para curar heridas, dijo Biden. Su primer tuit al frente de la Casa Blanca va en ese sentido: Estamos juntos como una sola América. Nos levantaremos más fuertes de lo que éramos antes.

We stand together as one America. We will rise stronger than we were before.https://t.co/97NKAZksSL pic.twitter.com/PRvzygWxRI