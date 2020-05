Biden niega haber cometido la agresión sexual denunciada por una exasistente

El candidato presidencial demócrata estadounidense Joe Biden ha negado haber agredido sexualmente a una exasistente del Senado en 1993, en los que han sido sus primeros comentarios públicos al respecto después de enfrentar una intensa presión para abordar la acusación.

"Quiero abordar las acusaciones de un exmiembro del personal de que cometí mala conducta hace 27 años", dijo Biden en un comunicado enviado por correo electrónico. "No son ciertas. Esto nunca sucedió", argumenta.

Una mujer de California llamada Tara Reade, que trabajó como asistente de personal en la oficina del Senado de Biden en EEUU desde diciembre de 1992 hasta agosto de 1993, acusó a Biden en entrevistas con los medios de sujetarla contra una pared en 1993, meter la mano debajo de su falda y empujar sus dedos dentro de ella.

Biden, el candidato demócrata que con toda probabilidad se enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, enfrentó una creciente presión dentro y fuera de su partido para abordar directamente la acusación. Llamó al Senado norteamericano a solicitar a los Archivos Nacionales que publiquen cualquier registro de personal que pueda indicar si el asistente presentó una queja contra Biden en ese momento.

Dijo que los documentos personales de sus años en el Senado, que fueron donados a la Universidad de Delaware y aún no han estado disponibles al público, no contienen ningún archivo personal. Reuters no ha podido confirmar la acusación de Reade y tampoco ha podido comunicarse con Reade o con un representante para que haga comentarios.