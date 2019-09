Bill Gates elogia el "liderazgo" de España

Bill Gates ha elogiado el "liderazgo" de España después de que Pedro Sánchez haya anunciado la aportación de 100 millones de euros al Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria. "El compromiso de Sánchez con el Fondo Global refleja el liderazgo de España", apunta el cofundador de Microsoft en un tuit. Gates subraya que "en un momento en que cada vez más países se concentran en sí mismos, España demuestra que no podemos dar la espalda a nuestro compromiso para combatir la pobreza y la enfermedad".

. @sanchezcastejon ’s commitment to the @GlobalFund reflects Spain’s leadership. At a time when more countries are turning inward, Spain is showing that we can’t back away from our commitment to fighting poverty and disease. https://t.co/H0ffOpSGr9

También el Fondo Global ha reconocido la aportación de España: "España demuestra un extraordinario liderazgo al apoyar los esfuerzos para llegar a los más vulnerables", apunta en un tuit.

“Spain is demonstrating extraordinary leadership in supporting efforts to reach the most vulnerable and to accelerate progress towards achieving the SDG of health and well-being for all. We thank the people of Spain.” - @PeterASands #StepUpTheFight



