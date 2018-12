Bolsonaro: No son bien recibidos los 'regímenes que violan libertades'

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que "regímenes que violan libertades de sus pueblos" no estarán en su investidura el 1 de enero en Brasilia, después de que su equipo anunciase que no invitó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

"Naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos y actúan abiertamente contra el futuro Gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones, no estarán en la investidura", afirmó en el gobernante electo en su cuenta en redes sociales.

Bolsonaro, líder de la emergente extrema derecha en Brasil, reaccionó así a partir de la polémica generada después de que el futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, anunció vía Twitter que Maduro no fue invitado a la investidura presidencial.

"No hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela", dijo el próximo jefe de la diplomacia brasileña.

Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do PR Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 16 de diciembre de 2018

Venezuela tiene otra versión

En la misma línea, Bolsonaro, capitán de la reserva en el Ejército y anticomunista declarado, remarcó que "defienden y respetan verdaderamente la democracia". Sin embargo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, desmintió a su futuro homólogo brasileño y aseguró que Maduro sí fue invitado a la investidura de Bolsonaro pero que "jamás" consideró asistir.

1/2 Aquí pueden leer las 2 notas diplomáticas oficiales enviadas por las autoridades brasileñas invitando al gobierno venezolano y al Presidente @NicolasMaduro a asistir a la toma de posesión de @jairbolsonaro: pic.twitter.com/X5WBxFmvsy Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de diciembre de 2018

El cruce de declaraciones se produce días después de que Maduro implicase a Bolsonaro en un supuesto plan orquestado por Estados Unidos con objeto asesinarlo y poner fin a la llamada revolución bolivariana, a raíz de una reunión del gobernante electo con el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton.

Bolsonaro siempre ha defendido la vía pacífica y descartado apoyar una intervención militar para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela, si bien ha calificado de "dictadura" al Gobierno de Maduro.

2/2 El Presidente @NicolasMaduro jamás consideró asistir a la posesión de un gobierno como el de @jairbolsonaro. Esta es la firme respuesta oficial que le enviamos a @ernestofaraujo a través de @ItamaratyGovBr el pasado 12 de diciembre: pic.twitter.com/6iB1dcC39h Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 16 de diciembre de 2018