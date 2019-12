Bolsonaro se somete a estudios médicos por un posible cáncer de piel

El cáncer de piel es el tumor más común en Brasil y representa el 33% de todos los diagnósticos de cáncer. De acuerdo con el diario paulista 'Folha', que cita cifras públicas, cada año se conocen unos 180,000 casos nuevos. Uno de ellos podría ser el del presidente Jair Bolsonaro. Una verruga descubierta en la oreja izquierda ha encendido las alarmas de los médicos del excapitán del Ejército.

"Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho a lo largo de mi vida, me gusta mucho. Por lo que la posibilidad de cáncer de piel existe", dijo el hombre que ha llevado a la ultraderecha al poder y que acaba de someterse a un procedimiento dermatológico en un hospital militar de Brasilia.

El mandatario informó que los médicos del Hospital de la Fuerza Aérea Brasileña le retiraron la anomalía. El presidente no pudo explicar qué tipo de examen se había realizado. "No sé si van a hacer una biopsia, me pincharon, me perforaron, me dieron anestesia. Estaba tan cansado que me tumbé en la camilla y dormí", dijo sobre el momento de la intervención.

Bolsonaro aseguró que se encuentra bien y confirmó que mantiene su agenda de los próximos días, que incluye algunos viajes a otros estados brasileños. "Todo tranquilo", expresó.

"El presidente presenta buenas condiciones de salud", consignó la secretaría de Comunicación. Bolsonaro, de 64 años, ha pasado por cuatro operaciones quirúrgicas desde que en septiembre del año pasado recibió una puñalada en el abdomen durante un acto electoral en el estado de Minas Gerais (sudeste), en plena campaña para las elecciones presidenciales que ganaría un mes después.