Bomberos grabaron el momento en que quedaron rodeados por las llamas en Australia

El Servicio de Bomberos y Recate de Nueva Gales (FRNSW por sus siglas en inglés), uno de los grupos de rescate más grandes del mundo y es el más activo de Australia, difundió un impactante video en Twitter que ha puesto los nervios de punta a millones de personas.

En el clip de un minuto de duración se aprecia a la tripulación de la Estación de Bomberos y Rescate NSW 509 Wyoming en el momento en que su camión fue rodeado por el incendio forestal al sur de Nowra. La tripulación se vio obligada a refugiarse en su camioneta y cubrir las ventanas con una manta especial para evitar que las lenguas de fuego los golpeen.

The crew from Fire and Rescue NSW Station 509 Wyoming recorded this video showing the moment their truck was overrun by the bushfire burning South of Nowra. The crew was forced to shelter in their truck as the fire front passed through. #NSWFires #ProtectTheIrreplaceable pic.twitter.com/Hb0yVrefi9