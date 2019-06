Boris Johnson formaliza su candidatura para suceder a May con un vídeo en Twitter

El exministro de Exteriores y exalcalde de Londres, Boris Johnson, ha formalizado este lunes su candidatura a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y, por ende, en el Gobierno británico.

En un vídeo colgado en su perfil de Twitter, Johnson, uno de los defensores más acérrimos del 'brexit', reitera su apuesta por abandonar la UE el 31 de octubre "con o sin acuerdo".

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK