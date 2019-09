Boris Johnson niega las acusaciones de abusos sexuales a dos mujeres

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha negado este lunes que hace 20 años sometiera a tocamientos a dos mujeres durante un almuerzo de trabajo cuando era periodista y trabajaba como director de la revista 'The Spectator'.

Charlotte Edwardes, una columnista, escribió el domingo un artículo en la edición dominical de 'The Sunday Times' en el que denuncia que Johnson le manoseó a ella y a otra mujer en un almuerzo de trabajo cuando era director de 'The Spectator'.

Al ser preguntado en una entrevista de televisión si había realizado tocamientos a la columnista, Johnson ha respondido con un 'no'. Ante la pregunta de si la articulista se ha inventado los hechos que denuncia en su columna, el líder 'tory' ha asegurado que lo que quiere escuchar ahora el pueblo británico es el programa político de los conservadores.

"Solo estoy diciendo lo que digo y creo que lo que los ciudadanos quieren escuchar ahora es lo que estamos haciendo por ellos y por la inversión como forma de unir el país", ha asegurado el primer ministro británico.

ACUSACIÓN "INCIERTA"

Minutos antes de la declaración de Johnson, un portavoz del primer ministro ha subrayado que la acusación contra el exalcalde de Londres "es incierta". Edwardes ha contestado desde su cuenta de Twitter que "si el primer ministro no recuerda los hechos", entonces claramente la memoria de ella es superior a la del político.

El ministro de Finanzas británico, Sajid Javid, ha declarado este lunes que ha "hablado con el primer ministro y que, para empezar, no podría haber sido más claro con que las acusaciones no son ciertas", según informa la BBC.

La periodista de opinión Charlotte Edwardes escribió en 'The Sunday Times' este domingo que Johnson la había manoseado durante una comida cuando él era director de la revista 'The Spectator' en 1999. "Por debajo de la mesa, sentí la mano de Johnson en mi muslo, apretándolo", escribió Edwardes. "Su mano estaba muy arriba y tenía suficiente carne bajo sus dedos para hacer que de pronto me hiciese sentarme recta", señaló.

Edwardes confió esta información a la mujer que durante aquella comida se sentaba al otro lado de Johnson y esta le reveló que también ella había sufrido tocamientos del ahora primer ministro, según el artículo del dominical de 'The Times'.