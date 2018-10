Borrell: "No se ha invitado a Torra para no darle un escenario en el que siga vilipendiando el nombre de España"

Claro, rotundo y contundente ha sido Josep Borrell cuando le han preguntado por la ausencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el tercer foro Unión por el Mediterráneo, que reúne a los países de la UE y del sur y este del Mediterráneo, celebrado hoy en Barcelona. "Se ha considerado oportuno no invitarle para no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores español.

Borrel, que ha asegurado que la Generalitat demostró el sábado interés por asistir al encuentro internacional, ha agregado para justificar la no invitación a Torra: "Si sigue diciéndole al presidente del Gobierno que si no le aprueba un referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa y si sigue convertido en el cabecilla de los agitadores callejeros, por todo eso no puede esperar que se le invite a un acto protocolario por razones meramente protocolarias cuya presencia es imprescindible".

Las conclusiones del tercer foro de la Unión por el Mediterráneo destacan la necesidad de seguir trabajando en la ayuda humanitaria para los refugiados de Siria y en contribuir a solucionar definitivamente el conflicto entre Israel y Palestina.