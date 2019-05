Brasil debe poseer armas nucleares para ser respetado, dice el hijo de Bolsonaro

Ya no se trata solo de armar a la población brasileña, sino que ahora el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro, defendió que Brasil posea armas nucleares para que el país fuera más respetado en el exterior.

Eduardo Bolsonaro, que se ha destacado por polémicas declaraciones como su padre, dijo que Brasil tiene que comenzar a discutir la posibilidad de desarrollar armas nucleares, durante una declaración ante militares en una ceremonia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, de la que es presidente.

PODERÍO MILITAR MAYOR

En su opinión, Brasil sería "más respetado" si tuviese un "poder bélico mayor". "Si ya contásemos con los cazas Gripen (que Brasil encomendó a la sueca Saab), los submarinos del Prosub (programa por el que el país está construyendo cinco sumergibles) y el submarino (de propulsión) nuclear, que tiene mayor autonomía; si tuviésemos (...) un poder bélico mayor tal vez seríamos más respetados por (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro o temidos, quién sabe, por China y Rusia", afirmó el legislador.

El diputado admitió que el asunto es tabú en Brasil ya que el país es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y del Tratado de Tlatelolco, que veta las armas nucleares en América Latina, pero alegó que el país firmó ambos documentos para no sufrir sanciones. Pese a que no lo citó el legislador en su declaración ante los estudiantes de la Escuela Superior de Guerra, la Constitución brasileña también prohíbe las armas nucleares en el país.

GARANTIZAN LA PAZ

"Es un tema muy complicado, pero creo que un día puede volver a ser debatido aquí (en el Congreso). Quién sabe y rescatamos los discursos de (el fallecido diputado) Eneas Carneiro", afirmó en referencia a un folclórico candidato presidencial que defendía que Brasil desarrollase armas nucleares.

"Son las bombas nucleares las que garantizan la paz en Pakistán. Cómo sería la relación entre Pakistán e India si solo uno de los dos tuviese bombas nucleares? Sería de la misma manera que hoy? Claro que no", agregó.

Eduardo Bolsonaro se declaró un entusiasta de esa visión pese a saber que le van a acusar de ser un incendiario y de tener un discurso agresivo. "Pero de hecho, por qué todo el mundo respeta a Estados Unidos? Porque es el único país que tiene condiciones de abrir dos frentes militares, dos guerras en cualquier lugar del mundo. El terrorista, el criminal y el dictador sanguinario sólo respeta una cosa: la fuerza", dijo.

En la misma declaración, el congresista dijo que "lo políticamente correcto" le impide decir algunas cosas verdaderas sobre la crisis de Venezuela. "Tengo que decir que todo está bien, que nunca entraremos en guerra, que pueden quedarse tranquilos (...) Eso es irónico porque del otro lado de la frontera hay un loco asociado a terroristas y al narcotráfico y sabemos que, en cualquier momento, si eso evoluciona para un escenario peor, lo que nadie desea, quienes van a entrar en acción son los señores (los militares)", afirmó. Pese a sus declaraciones, el legislador dijo que no está incitando a una guerra.