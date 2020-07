El brazo derecho de Maduro le advierte a la oposición venezolana que nunca volverá a gobernar

Venezuela superó los 7000 contagios por covid-19 y este lunes entra en una nueva "cuarentena radical" para evitar que crezca la cifra de muertos, que hasta el momento es de 65 personas, en medio de un colapso económico y sanitario. Los rigores del confinamiento le impidieron a Nicolás Maduro festejar el Día de la Independencia con una demostración de poder militar. "No seremos colonia ni del imperio gringo ni de ningún imperio europeo. Aquí estamos de pie, victoriosos, batallando", bramó no obstante durante una módica conmemoración que no estuvo exenta de otras fuertes definiciones políticas. "No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos", le dijo a la oposición el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Se trata de la primera arenga desafiante desde la reciente convocatoria a las elecciones parlamentarias en la primera semana de diciembre. La advertencia vuelve en un sentido inocua a esa contienda. El antimadurismo encontró una razón más para abstenerse de participar.

Padrino López no pasó por alto las últimas adversidades que ha enfrentado Maduro en el exterior. De un lado, la nueva denuncia de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Michelle Bachelet, sobre la continuidad de las políticas represivas del Gobierno. Por el otro, el dictamen de un juez inglés, Nigel Teare, según el cual solo el diputado Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países, como “presidente encargado” de Venezuela, puede acceder a las 31 toneladas de oro depositado en un banco británico por el Palacio de Miraflores. El ministro de Defensa calificó de "maleantes" a Guaidó y los diputados que le responden en la Asamblea Nacional. "Esa es una facción se ha dedicado a robar los activos de Venezuela en el exterior".





La respuesta de Guaidó

El caso del oro le permitió a Guaidó demostrar que sus aliados internacionales no han perdido las esperanzas en él pese al deterioro interno de su imagen y su liderazgo. En el Día de la Independencia hasta recibió un saludo de la reina Isabel II. La monarca le expresó además sus "mejores deseos en este tiempo difícil". La oposición también tuvo su conmemoración de la efeméride nacional. Guaidó aseguró que el plan de su bloque es "hacerle la vida imposible a la dictadura" y lograr la independencia, esta vez de "Cuba, Rusia y China".

El diputado está convencido de que Maduro ya no tiene margen de acción. "Estás derrotado". A lo largo de casi 18 meses, Guaidó no ha tenido suerte con sus augurios de cambios inmediatos. A pocas horas de una nueva fase de la cuarentena que dificulta mucho más las acciones políticas, el legislador llamó a construir "una gran alianza sin mezquindades".

Gracias, Su Majestad, por su solidaridad con los venezolanos en nuestra lucha por la libertad y democracia.



Como ya ha ocurrido en la historia venezolana, hoy el Reino Unido es un aliado clave para nuestra segunda independencia y la reconstrucción nacional. https://t.co/TXrluP9Snh pic.twitter.com/pqSnLfvCrg — Juan Guaidó (@jguaido) July 6, 2020

Boicot a las elecciones parlamentarias

Guaidó pidió además a todo el antimadurismo a no participar de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre porque son una "trampa". La oposición, añadió, debe luchar "por lograr las condiciones electorales que permitan unos comicios justos y verificables en donde los venezolanos tengan el pleno derecho a decidir". Las fuerzas opositoras acusan al Gobierno de haber vuelto a diseñar a imagen y semejanza el Consejo Nacional Electoral (CNE). Uno de sus rectores salientes, Luis Emilio Rondón, consideró este domingo que "ante la crisis y un régimen opresor, se está cerca de concretar una acción política sin precedentes en el país, en unión de todos los sectores civiles y políticos, convencidos de buscar una salida pacífica, electoral, y democrática para terminar con la crisis que hoy agobia a los venezolanos".

El tema de los comicios ha sido objeto del último pronunciamiento de la Unión Europea cuando expresó días atrás su compromiso de "seguir trabajando para impulsar una solución democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones legislativas incluyentes y creíbles”. Lo hizo después de que Maduro ordenara la expulsión de su embajadora en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, en respuesta a las sanciones dispuestas por Bruselas contra funcionarios y aliados coyunturales del Gobierno. El Palacio de Miraflores volvió sin embargo sobre sus pasos y dejó sin efecto esa medida.