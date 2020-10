El 'brexit', plato fuerte del Consejo Europeo

"Estamos en un punto crítico porque nos acercamos a la fecha límite", insiste un alto cargo europeo en vísperas de una cumbre de líderes de la UE, que tendrá como plato fuerte este jueves el 'brexit' y el estado de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los encargados de hacer balance serán el negociador, Michel Barnier, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que este miércoles han hablado de nuevo con el primer ministro británico, Boris Johnson.

El mensaje de la cumbre, no obstante, será el previsto: los progresos logrados en los elementos clave "no son suficientes" y es necesario "intensificar" las negociaciones en las próximas dos semanas si se quiere lograr un acuerdo que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2021, tras el período transitorio, y que Londres demuestre que quiere un pacto de buena fe. "Hablar de confianza en este momento no ayuda a la negociación porque queremos lograr un acuerdo de buena fe", advierten diplomáticos europeos. Los tres grandes escollos tampoco han cambiado y siguen siendo el futuro acuerdo pesquero, la gobernanza y el llamado level playing field para garantizar igualdad de condiciones a las empresas.

Además de las negociaciones con Londres, la primera jornada de la cumbre también servirá para debatir por primera vez la propuesta de la Comisión Europea de aumentar el recorte de emisiones de CO2 para 2030 hasta al menos el 55% frente al 40% actual y el 60% que reclama la Eurocámara. Un objetivo con el que han cerrado filas este miércoles 11 países de la UE, entre ellos España, que han suscrito una declaración en la que reclaman una política ambicioso. Según han explicado fuentes diplomáticas, el objetivo de la cumbre es tomar la temperatura al debate y no se espera un acuerdo.