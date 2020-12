Bruselas y Londres encaran las "últimas horas" del Brexit estancados con la pesca

"Es la hora la verdad. Nos queda muy poco tiempo útil en esta negociación, unas horas, si queremos que (el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea) entre en vigor el 1 de enero". Es el mensaje que ha lanzado este viernes el negociador europeo, Michel Barnier, ante el pleno del Parlamento Europeo a donde ha acudido a hacer balance de unas negociaciones que entran este viernes en su recta final. Este viernes los equipos negociadores de Londres y Bruselas vuelven a reunirse para realizar el último intento e intentar desbloquear los escollos que todavía persisten y particularmente encontrar una solución al capítulo de la pesca.

Las palabras de Barnier llegan apenas doce horas después de una breve conversación telefónica entre la presidenta de la Comisión Eurpea Úrsula von der Leyen y el primer ministro británico, Boris Johnson, este jueves. Una breve llamada que sirvió para constatar la existencia de diferencias, particularmente sobre la pesca. Superarlo será muy desafiante, dijo en un comunicado la alemana. Johnson fue más lejos en su análisis y concluyó que parece muy probable que no haya acuerdo "a menos que la UE cambie sustancialmente de posición".

Aunque ha habido "progresos importantes" en las últimas semanas y días y el 95% de las disposiciones ya están acordadas tras solo nueve meses de negociaciones, un tiempo récord para los estándares habituales en la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, el negociador europeo ha reiterado que todo el acuerdo sobre la relación futura es un "conjunto coherente" y que no habrá fumata blanca "hasta que no haya acuerdo sobre todo".

Y eso significa, a ojos del político francés, una cooperación económica y comercial ambiciosa pero también justa y equitativa. Tiene que basarse en igualdad de condiciones, en una competencia justa. Normas leales y exigencias en materia medioambiental, social y climática. Si el Reino Unido soberano desea en el futuro alejarse de esa vía es su derecho pero eso necesariamente tendrá consecuencias a la hora de acceder a nuestro mercado sin aranceles y sin cuotas, ha recordado.

La pesca, el gran escollo

Además de una competencia justa entre ambos bloques el gran escollo pendiente sigue siendo la pesca. "El Reino Unido quiere recuperar su soberanía en materia de pesca, controlar el acceso a sus aguas. Lo aceptamos y lo respetamos", ha explicado Barnier. Pero si el Reino Unido, tras un periodo de transición creíble y suficiente quiere poder cortar el acceso a las aguas para los pescadores europeos en cualquier momento, la Unión Europea tiene que tener derecho soberano para contestar esa medida ajustando su mercado, ha avisado el político francés sobre uno de los grandes problemas que impiden el acuerdo.

No sería ni justo ni aceptable que los pescadores europeos no tengan en aguas británicas unos derechos transitorios mientras que el resto del acuerdo, sobre todo para las empresas británicas, se queda en una situación estable, ha añadido subrayando que es aquí donde se encuentra una de las grandes dificultades de la negociación. "La posibilidad de un acuerdo está ahí pero el camino es muy estrecho", ha insistido concluyendo que en estos momentos, y con toda franqueza, no puedo asegurar cual será el resultado de esta ultima fase de la negociación. Por eso, ha reiterado, la UE debe prepararse para todos los escenarios posibles, incluido el no acuerdo, ha señalado como antes de reunirse con su homólogo David Frost.