La canción viral que Will.i.am, Taboo y Jennifer Hudson le han dedicado a Biden

La camapaña electoral estadounidense encara los últimos días antes de la cita definitiva que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. En plena recta final de campaña, un discurso musicalizado del candidato demócrata Joe Biden ha arrasado en las redes.

La producción, encabezada por la actriz y cantante Jennifer Hudson, el Dj Taboo y el pianista de 'The Black Eyed Peas' Will.i.am, ha conseguido en poco más de 2 días 2,2 millones de reproducciones en Twitter. Sobre la base de la canción 'Where is the love?' del grupo del pianista, ambos artistas han ido entremezclando partes originales de la letra con un discurso pronunciado por Biden en campaña electoral.

Thank you @iamwill and @IAMJHUD for this powerful video.



Hate has no place in the United States — and on November 3rd we will prove that. pic.twitter.com/OiFuRpyCNS