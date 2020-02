El candidato de Macron a la alcaldía de París se retira tras la difusión de un vídeo sexual

Benjamin Griveaux, candidato de la Republique en Marche (LREM) a la alcaldía de París en las elecciones municipales que se celebrarán a mediados de marzo, ha anunciado este viernes que se retira de la carrera tras la difusión en las redes sociales de un vídeo privado de contenido sexual. No quiero exponer más ni a mi familia ni a mí cuando todos los golpes están permitidos, ha argumentado.

El artista ruso Piotr Pavlenskyi ha reivindicado en el diario Libération la publicación de vídeos sexuales atribuidos a Benjamin Griveaux. "Griveaux es alguien que se apoya de manera permanente en los valores familiares, que dice que quiere ser el alcalde de las familias y cita siempre como ejemplo a su mujer y sus hijos. Pero hace todo lo contrario", ha explicado el polémico activista ruso.

Al anunciar mi candidatura a la alcaldía de París, conocía la dureza de la vida política. Desde hace más de un año, mi familia y yo hemos sufrido palabras difamatorias, mentiras, ataques anónimos, la revelación de conversaciones privadas robadas, y amenazas de muerte, ha indicado Griveaux al anunciar que retiraba su candidatura

"ATAQUES INNOBLES"

Este torrente de barro me ha afectado, pero sobre todo ha hecho daño a los que quiero. Como si todo esto no fuera suficiente, ayer se dio un paso más. Una página web difundió ataques innobles sobre mi vida privada. Mi familia no merece eso. Nadie debería jamás sufrir tal violencia, ha denunciado.

Antiguo socialista, exportavoz gubernamental y hombre de confianza de Emmanuel Macron desde que éste se lanzó a la carrera por el Elíseo, Griveaux ha indicado a la agencia Afp que este jueves habló con el presidente de la República, quien le dio su apoyo fuera cual fuera su decisión y le aconsejó proteger a su familia.

La noticia ha provocado una sacudida en las filas del partido de Macron, que ahora deberá sustituir a Griveaux en un tiempo récord, y supone un golpe duro para el presidente, a pesar de que el ya ex candidato no tenía muchas posibilidades de arrebatarle París a la actual alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo.

TERCERO EN LOS SONDEOS

Según los últimos sondeos, Griveaux figuraba el tercero con un 16% de intención de voto detrás de la candidata conservadora de Los Republicanos (LR) Rachida Dati (20%) y de Hidalgo (23%).

Esta última ha pedido respeto para la vida privada de las personas al conocer el motivo que ha llevado a Griveaux a retirar su candidatura. Mientras, Cédric Villani, el matemático disidente de LREM que aspira también a ocupar el consistorio parisino, a denunciado en Twitter una amenaza grave para la democracia.