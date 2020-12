Capriles reconoce que la oposición venezolana no tiene un líder

El 'madurismo' saldrá este sábado a las calles para celebrar la victoria electoral que le permitirá tener el control absoluto de la Asamblea Nacional (AN) a partir del 6 de enero, así como los otros poderes del Estado venezolano. La oposición, por su parte, ya se pregunta qué hacer en medio del escenario más desfavorable. El ex candidato presidencial, Henrique Capriles, consideró que la "presidencia interina" del diputado Juan Guaidó carece de sentido. "Este plan se agotó", ha dicho y sostuvo que Joe Biden, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, "no puede dar continuidad al interinato". Los tuits de Capriles, extractos de una entrevista concedida a la BBC, provocaron tal revuelo que el también ex gobernador del estado de Miranda decidió borrarlos de su cuenta. Pero muchos venezolanos alcanzaron a leerlos. "La oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe", había escrito.

Capriles estuvo a punto de participar de las elecciones parlamentarias en las que el 'madurismo' obtuvo casi el 70% de los votos con un igual porcentaje de abstención. Su disposición a hacerlo había tenido como contrapartida la decisión de Nicolás Maduro de liberar más de 100 presos por razones políticas. Pero Capriles cambió de planes a mitad de camino. Alegó, al igual que la UE, la falta de garantías y la necesidad de postergar medio año la contienda. Cuando se apartó de la elección, corrió en Caracas el rumor de que fue objeto de presiones que venían del exterior y apuntaban contra sus cuentas bancarias en EEUU.

Lo cierto es que Capriles ya viene distanciándose del "presidente encargado" desde hace tiempo. "No tengo nada personal contra Guaidó, pero esto se acabó, está acabado, fundido, cerrado, listo".

Sin hoja de ruta

Los adversarios del 'madurismo', ha dicho, necesitan empezar a diseñar una hoja de ruta de cara al 6 de enero, cuando perderán el control de la AN. "El peor escenario para la oposición es mantener el statu quo que tenemos ahora. Algunos lo quieren mantener. Es un precedente bastante complejo para el futuro, porque abrimos la puerta para que Maduro diga que le va a dar continuidad a su gobierno sin hacer una elección", apuntó Capriles.

Las declaraciones han salido a la luz casi al mismo tiempo de la llegada a Colombia de Leopoldo López. El líder de Voluntad Popular (VP), al que también pertenece Guaidó, busca coordinar en el país vecino la estrategia internacional contra Maduro.

López explicó allí que la aplicación en Venezuela de la llamada "doctrina R2P" o Responsabilidad para Proteger, la cual contempla el compromiso de los países miembros de Naciones Unidas de actuar para restablecer el Estado de Derecho en las naciones donde esté siendo transgredido, "no está en los planes por ahora". Esa opinión le valió una fuerte crítica de la ex diputada María Corina Machado. "¿Si no pueden lograr el R2P para qué quieren extender su mandato?", ha dicho en alusión a Guaidó. Machado fue siempre partidaria de una intervención militar en su país encabezada por Washington.

El drama de la inmigración

En este contexto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reveló que pese al cierre de fronteras que rige como medida de prevención contra la pandemia, entre 500 y 700 migrantes abandonan a diario Venezuela. Muchos llegan a Colombia en condiciones desesperadas, a comunidades de acogida muy golpeadas por la pandemia, por lo que es urgente protegerles y asistirles, dijo el portavoz de ACNUR Babar Baloch.