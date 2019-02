Carmena: "apoyo que se reconozca a Guaidó, y no considero en absoluto que sea un golpe de Estado"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha apoyado este viernes, "sin ningún problema ni inconveniente", que se reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no ha considerado "en absoluto" que se tratase de un golpe de Estado.

Así lo ha indicado en una entrevista en 'Antena 3', apenas dos días después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid votase en contra de reconocer a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, donde la propia alcaldesa votó en contra.

Carmena ha señalado que en Venezuela se está viviendo una "dictadura horrorosa" y ha considerado "imprescindible" acabar con ella, pero demanda a los organismos internacionales "que garanticen que no se derrame ni una gota de sangre".

INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Ante la crisis política que vive Venezuela, la regidora ha comentado que "puede ser razonable que sean ahora mismo las organizaciones internacionales las que tomen las medidas necesarias y puede ser que en el marco de esas organizaciones sea muy importante e interesante reconocer a Guaidó como presidente".

La alcaldesa de Madrid ha afirmado que le parece muy bien que se reconozca a Guaidó pero lo tilda de "insuficiente". En este sentido, ha remarcado que le da "muchísimo miedo" que haya un enfrentamiento entre distintos sectores del Ejército, porque "lo que no se puede consentir es que se resuelva con sangre una crisis para acabar con una dictadura", y recuerda que "España lo supo hacer y los países tienen que saber que tienen que resolver las dictaduras sin violencia".

Por ello, ha añadido que "no se puede plantear una actitud diplomática completa si no se insiste en esos temas". Además, demanda que no se hagan bloqueos, porque "van en contra de la sociedad civil y de la gente que ya tiene unas dificultades enormes".

Por último, ha asegurado que el Consistorio madrileño está acogiendo a muchísimos venezolanos que llegan al aeropuerto para pedir asilo y "les damos todo lo que necesitan y el apoyo imprescindible". "La situación es horrorosa, se está viviendo una crisis humanitaria y lo importante es solucionarlo bien", ha concluído Carmena.