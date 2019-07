Chavismo usa la tribuna del Foro de Sao Paulo para denunciar el "bloqueo" de EEUU

Varios líderes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprovecharon la tribuna del Foro de Sao Paulo para denunciar los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos y pedir el apoyo de organizaciones aliadas y movimientos de la izquierda presentes en el evento.

Durante la jornada de este viernes se celebró una conferencia en la que representantes del Gobierno denunciaron el bloqueo de EEUU a su país.

El canciller Jorge Arreaza pidió el apoyo a la izquierda "autoconfundida" al recordar que el expresidente Hugo Chávez (1999-2013) decía: "Cuando tú tengas una duda, pregúntate quién es el enemigo, y si el enemigo es el imperialismo en la peor de sus expresiones, no podemos tener dudas, hay que apoyar a Venezuela".

Asimismo, reiteró la denuncia de que EE.UU. mantiene un "bloqueo" a Venezuela y dijo que pese a esto el Ejecutivo continúa ejecutando los programas sociales.

Empezaron las quejas

"Venezuela es una país bloqueado, agredido", dijo al tiempo que señaló que desde "hace 20 años, cada día, con cada hora, con cada minuto, tenemos una intervención estadounidense en Venezuela".

Insistió en que a Venezuela le han aplicado todas las fórmulas de "agresión" e indicó que las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro afectan la compra de alimentos y medicinas por parte del Estado.

"No es solo que tengamos 7.000 millones de dólares cash o en oro bloqueado, (...) no solo no podemos usar el sistema financiero, si yo quisiera comprar, el Gobierno, el Estado, leche en Uruguay, (...) no podemos. Es más, tenemos una deuda con una cooperativa en Uruguay que no la podemos honrar", añadió sin ofrecer detalles.

Por su parte, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, consideró que el tema de los medios de comunicación es determinante para hacer frente al asedio de EEUU y que una prueba de ello es que el Foro "está siendo estigmatizado" por la "mediática internacional".

Adelantó que se formara una red de comunicadores de la región de América Latina y el Caribe, junto a sus aliados de África, Asia y Europa para contrarrestar la comunicación que estigmatiza a la izquierda.