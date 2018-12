China responde al caso Huawei con el arresto de un canadiense

El exdiplomático canadiense Michael Kovrig fue detenido a principios de semana en Pekín sin que se sepa la causa ni su paradero y no cuesta establecer la causalidad con el proceso contra la directora financiera del gigante asiático, Meng Wanzhou. Kovrig había pedido la baja en la Embajada de Canadá en China y desde el pasado año trabajaba en el think tank International Crisis Group. El exdiplomático ha publicado artículos sobre el papel de China en la paz y la seguridad de Asia y ha entrevistado regularmente a funcionarios chinos. Kovrig está en manos del aparato de Seguridad Nacional, según diferentes informaciones periodísticas. Pekín ha advertido a Canadá de las «graves consecuencias» si Meng Wanzhou no era liberada.

La alta ejecutiva e hija del fundador de Huawei acusada de fraude está en libertad bajo fianza. Tuvo que depositar 6,5 millones de euros.