China y Rusia salen en apoyo de los militares birmanos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó este domingo de "absolutamente intolerable" la matanza de este fin de semana en Birmania, y no descartó imponer más sanciones a la junta militar que tomó el poder el pasado 1 de febrero.

"Es terrible. Es absolutamente intolerable. Según la información que he recibido han asesinado a muchísima gente; es totalmente innecesario", dijo Biden en declaraciones a la prensa en el avión presidencial, mientras volvía a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en su residencia de Delaware.

Preguntado por si responderá con más sanciones a los líderes militares de Birmania (Myanmar) o si tendrá otro tipo de reacción, Biden replicó: "Estamos trabajando en ello ahora".

La del sábado fue la peor jornada de represión desde el golpe de Estado de febrero, con entre 90 y 113 personas muertas debido a los disparos de los soldados y la policía, que se ensañaron contra los manifestantes con una violencia indiscriminada en la que asesinaron al menos a seis menores de entre 10 y 16 años.

El líder del ejército birmano, Min Aung Hlaing, durante un reciente acto. / EFE

El número de muertos total desde el golpe supera los 460, en un ambiente de terror en el que los uniformados disparan y torturan a civiles desarmados a diario.

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha denunciado este domingo el "horror y la vergüenza" de la represión de las protestas. "La escalada de la violencia, con más de un centenar de asesinatos de civiles perpetrados por el Ejército contra su propio pueblo en su Día de las Fuerzas Armadas es inaceptable. Lejos de celebrar, el Ejército birmano convirtió la jornada de ayer (sábado) en un día de horror y vergüenza", ha afirmado Borrell en un comunicado oficial.

