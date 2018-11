Choca esos cinco! El efusivo saludo de Putin a Bin Salmán

El príncipe saudí Mohamed Bin Salman llegaba a la cumbre del G20 como el personaje más incómodo del encuentro. Su presunta participación en el asesinato del periodista Jamal Khasshoggi amenazaba con concertirle en el apestado de la cumbre. Sin embargo, no lo ha sido para el presidente ruso, Vladimir Putin, que le ha saludado con un poco corriente y extraordinariamente efusivo choque de manos, más propio de colegas que se felicitan por una proeza que de mandatarios internacionales.

Russian President Vladimir Putin and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman exchanged a friendly greeting moments ago at the G-20 summit pic.twitter.com/BJGiyvtotD POLITICO (@politico) 30 de noviembre de 2018

Ha sido en la foto de familia donde los conflictos que sacuden a la comunidad internacional -la guerra comercial entre EEUU y China, la tensión entre Trump y Putin a cuenta de Ucrania y el 'Rusiagate', la incomodidad generada por la presencia del príncipe saudí Mohamed Bin Salmán- se han plasmado en unos instantes de tensión latente, como han recogido los fotógrafos.

Según Reuters, la marginación de Bin Salmán se hizo patente durante esa imagen, donde quedó relegado a un extremo del grupo sin apenas mandatarios que le saludaran o hablaran con él.