Cientos de seguidores de Trump se reúnen para protestar contra la victoria de Biden

Centenares de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen este martes en Washington para protestar contra la validación del triunfo de Joe Biden en las pasadas presidenciales, coincidiendo con la votación oficial del Congreso para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral, según informa Europa Press.

Se espera que el martes y miércoles varios grupos afines al presidente Trump, entre teóricos de la conspiración y miembros de la extrema derecha encabezada por Proud Boys, celebren varios actos en los que se darán rienda suelta a las acusaciones de fraude electoral que el todavía jefe de la Casa Blanca ha estado lanzando desde que salió derrotado en las presidenciales.

"Washington está siendo desbordada por gente que no quiere que la victoria electoral sea robada por los envalentonados demócratas de la izquierda radical. Nuestro país ya ha tenido suficiente, no lo aguantarán más! Os escuchamos (y amamos) desde la Oficina Oval. Haz que América sea grande otra vez!", ha escrito Trump en Twitter.

Washington is being inundated with people who don’t want to see an election victory stolen by emboldened Radical Left Democrats. Our Country has had enough, they won’t take it anymore! We hear you (and love you) from the Oval Office. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

"Espero que los demócratas, y lo que es más importante, la sección RINO débil e ineficaz del Partido Republicano, estén mirando a las miles de personas que llegan a Washington, quienes no aceptarán el robo de una victoria electoral aplastante", ha dicho Trump.

I hope the Democrats, and even more importantly, the weak and ineffective RINO section of the Republican Party, are looking at the thousands of people pouring into D.C. They won’t stand for a landslide election victory to be stolen. @senatemajldr @JohnCornyn @SenJohnThune — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

La "sección RINO" a la que hace referencia Trump es una manera peyorativa de referirse a los republicanos electos (Republican In Name Only, Republicanos Solo de Nombre) al considerar que gobiernan y legislan en favor del Partido Demócrata.

Ante la llegada de los manifestantes, y en previsión de posibles enfrentamientos con otros grupos, las autoridades de Washington han decretado el cierre de algunas carreteras, así como restricciones al estacionamiento y al tráfico en el centro del de la ciudad al menos hasta el jueves.

Despliegue de la Guardia Nacional

La Guardia Nacional será desplegada para ayudar a los agentes de la Policía de Washington y la alcaldesa, Muriel Bowser, quien no ha descartado implantar el toque de queda, ha advertido a los residentes que eviten el centro de la ciudad durante las protestas.

Por su parte, algunos comerciantes, señala la cadena NBC, han protegido sus establecimientos colocando tablas de madera en sus puertas y escaparates, ante la posibilidad de nuevos actos de violencia incluso mayores que los que se registraron a finales del año pasado.

En las manifestaciones convocadas por los simpatizantes de Trump el pasado 12 de diciembre se arrestaron a una treintena de personas y se registraron al menos cuatro asaltos con arma blanca, así como media docena de iglesias de la comunidad afroamericana atacadas.

"Antifa es una organización terrorista, manténgase fuera de Washington. La Policía os está observando muy de cerca!", ha aseverado Trump en referencia a algunos de los manifestantes y grupos antifascistas que en el pasado protagonizaron enfrentamientos con sus partidarios.

El líder de Proud Boys, liberado

El líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, ha sido liberado este martes, después de haber sido detenido el lunes a su llegada a Washington para participar en las protestas, acusado de disturbios y destrucción de la propiedad durante las protestas celebradas en diciembre en la capital.

En un comunicado, el Departamento de Policía Metropolitana de Washington ha explicado que Tarrio, quien también lidera la plataforma Latinos For Trump, estaba en posesión de dos cargadores de arma de fuego y de "un dispositivo de alta capacidad" cuando fue arrestado el lunes, informa la CBS.

En aquella última manifestación, Tarrio prendió fuego a una pancarta del movimiento Black Lives Matter en frente de una conocida iglesia de la comunidad afroamericana en Washington, tras arrancarla de la fachada del edificio.