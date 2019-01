Cierran el centro de detención de niños inmigrantes en Texas

Tornillo, el centro de detención de niños inmigrantes indocumentados arrestados por las autoridades migratorias estadunidenses tras cruzar la frontera con México, fue clausurado, confirmó un representante republicano.

El representante republicano por Texas, Will Hurd, publicó en su cuenta de Twitter: “acabo de hablar con la gerencia de las instalaciones del Tornillo: el último niño se acaba de ir. Esta ciudad-campamento nunca debió existir en primer lugar, pero es una buena noticia que se haya acabado”.

El centro, ubicado en el estado de Texas, abrió sus puertas el 14 de junio pasado tras la anunciada política de “tolerancia cero” contra la inmigración del presidente Donald Trump, llegó a albergar unos dos mil 500 menores, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.

BREAKING: I just talked with the management at the Tornillo facility - the last kid just left. This tent city should never have stood in the first place but it is welcome news that it will be gone.