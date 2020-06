El coche de Boris Johnson, embestido por detrás por otro vehículo

El coche del primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido embestido por detrás este miércoles por el vehículo de uno de sus escoltas después de que un manifestante tratase de detener al séquito del 'premier' a su salida del Parlamento de Londres.

El político conservador ha participado en una sesión de control en la Cámara de los Comunes y, al abandonar Westminster, se ha encontrado con una concentración de varias personas que protestaban contra la política del Turquía sobre la minoría kurda.

Según han comunicado a Efe fuentes oficiales, uno de los manifestantes se ha lanzado a la carretera para tratar de interceptar el Jaguar en el que viajaba Johnson y el frenazo ha provocado que uno de los vehículos de la escolta colisionara con la parte trasera.

