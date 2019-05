Conspiración contra el Papa

El pasado domingo, los ultraderechistas italianos de Forza Nuova, se acercaron a la plaza de San Pedro del Vaticano, cuando el Papa rezaba el Angelus, llevando una enorme pancarta. «Bergoglio como Badoglio, basta inmigración», decía. Pietro Badoglio fue el mariscal que, gracias a un golpe de Estado, sustituyó a Benito Mussolini, por lo que los neofascistas le acusan de traición. Es la primera vez que se produce en Roma una semejante contestación contra el Pontífice. «Hoy le ha tocado a Jorge Bergoglio, luego será el turno de los medios de comunicación, los magistrados militantes y los políticos vendidos a Bruselas», escribió Forza Nuova en su cuenta de Facebook, a la que se sumaron cientos de comentarios e insultos contra Francisco.

Pocas horas después del Angelus papal, Facebook Italia cerraba 23 páginas, con 2,4 millones de seguidores, por difundir notícias falsas sobre inmigrantes, antisemitismo y elecciones europeas.

La mitad de las páginas apoyaban a la Liga y a los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5S), según ha comunicado la red social. Los servicios secretos de Roma han detectado también, de acuerdo con un informe del Parlamento, que a medida que se acercan los comicios europeos ha aumentado el tráfico en las redes sociales, procedente del Este de Europa, como pasara en los comicios de EEUU.

THE MOVEMENT / Hay un hilo visible que une a Forza Nuova, el ministro del Interior, Matteo Salvini y altas jerarquías de la Iglesia católica con la extrema derecha republicana de EEUU y Steve Bannon, el exgurú de la campaña electoral de Donald Trump. Actualmente está afincado en Europa para orientar política y económicamente a las formaciones populistas, primacistas y antieuropeas, a través de lo que ha llamado The Movement. Tras las elecciones del 2018 que dieron la victória al Liga y M5S, Bannon ya dijo que «Roma es el centro de la política mundial». Pero no se quedó ahí.

En Roma, Bannon se ha entrevistado con Salvini y emisarios de los antisistema M5S. En Trisulti, en la región romana, el exgurú ha tomado posesión de una abadía cirtercense y después cartuja, reducida a monumento nacional por falta de monjes, para transmitir «el pensamiento de Bannon a las próximas generaciones», según su lugarteniente en Italia, Benjamin Harnwell. Una escuela-universidad de 350 plazas para futuros ultranacionalistas europeos. Se la adjudicó la fundación Dignitatis Humanae Institute (DHI) por 100.000 euros anuales durante 19 años. Dinero que, según Harwell, procede de las varias fundaciones y asociaciones vinculadas a Bannon.

RELACIÓN CON EL TEA PARTY / El cardenal Raymond Leo Burke es presidente de al menos una de ellas, alejado de su puesto por el papa Francisco. Junto con los cardenales Carlo Caffarra, Walter Brandmüller y Joachim Meisner, Burke firmó lo que se conoce como una serie de «dudas» sobre posicionamientos del Papa respecto a la moral católica que expuso en la encíclica Laudato si’, la más novedosa y global de Francisco. Los cuatro religiosos constituyen la oposición más intensa contra el papa Francisco.

Burke es, además, un mentor del Tea Party, la extrema derecha estadounidense, vinculada a su vez a multinacionales de la energía y asociaciones antiinmigrantes, citados por Francisco cuando critica «la economía de las sobras» o los desheredados de la tierra. Para Burke existe una Iglesia y una antiiglesia, esta última representada por el Papa actual, al que los cuatro cardenales y sus emisarios acusan de ser «herético» y reclaman explícitamente su «dimisión».

EN LOS MONASTERIOS / Idéntica acusación y petición a la que a principios de este mes escribieron numerosos profesores universitarios y teólogos en una carta publicada en distintos idiomas en varios portales católicos tradicionalistas. Los mismos que el pasado agosto también habían publicado la petición al Papa para que dimitiera, escrita por el exnuncio de la Santa Sede en Washington, Carlo María Viganò, conocido por su buena amistad con Burke. «No les leo», respondió Bergoglio al preguntarle sobre la iniciativa. Sin embargo, fuentes internas de la cúpula vaticana dan por hecho que ese conjunto de críticas y peticiones «proceden del mismo álveo conservador estadounidense de Bannon», que considera a Francisco como un problema para expandir sus políticas sociales y económicas.

Mientras, en otra cartuja lejana, a 800 km de Trisulti, está surgiendo la primera respuesta a la escuela-universidad soberanista de Bannon. Se encuentra en la localidad de Avigliana. Inspirándose en la encíclica Laudato si, alumnos de toda Europa estudian la complejidad del mundo contemporáneo. Parece lo que sucedió mil años atrás, cuando la Europa del futuro también empezó a en los monasterios.