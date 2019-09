Conte pide "mejorar" el pacto de estabilidad de la UE que limita el déficit y la deuda

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha afirmado ante el Parlamento de su país que es necesario "mejorar el pacto de estabilidad " de la Unión Europea" que impone a los países miembros un límite de déficit presupuestario inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda que no supere el 60% del PIB. "Es necesario mejorar el pacto de estabilidad y su aplicación para mantener las inversiones que nos deben permitir un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y equitable con el plan social", ha dicho a los diputados durante la presentación de su programa de Gobierno antes del voto de confianza.

Conte ha dicho que su gobierno participará en las labores europeas para "implementar un plan de inversión sostenible, para reformar la Unión Económica y Monetaria y la unión bancaria, a partir del establecimiento de un presupuesto de la zona del euro, de un plan de seguro europeo contra desempleo y una garantía de depósito europea". Y ha añadido que debe "fortalecer la lucha contra las organizaciones mafiosas y hacer que la lucha contra la evasión fiscal sea más efectiva, como ya se anticipó, incluso mediante la provisión de mayores sanciones, incluidas penas de prisión para los grandes evasores".

Conte ha asegurado también que su Ejecutivo revisará las polémicas leyes de seguridad que marcaron la agenda antiinmigración del antiguo ministro de Interior Matteo Salvini, pero ha pedido a la UE solidaridad real y no solo de palabras. "Revisaremos las normas de seguridad a la luz de las observaciones hechas por el presidente de la República (Sergio Mattarella)", ha dicho dijo Conte en referencia a algunos aspectos de las normas antiinmigración que se consideraron anticonstitucionales y contrarias a los derechos humanos. Pero ha añadido: "Ya no podemos prescindir de una solidaridad efectiva entre los Estados miembros de la Unión Europea. Esta solidaridad se ha anunciado hasta ahora, pero aún no se ha realizado".

PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN

En su discurso ante la cámara de Diputados, para pedir la confianza parlamentaria al nuevo gobierno entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el socialdemócrata Partido Democrático, Conte ha pedido a la UE un enfoque "no de emergencia sino estructural" para abordar finalmente el fenómeno de la inmigración. "También a través de una legislación que persiga la lucha contra la trata de personas y la inmigración ilegal, pero que aborde de manera más efectiva los problemas de integración para aquellos que tienen derecho a quedarse y la repatriación para aquellos que no tienen este derecho", señaló.

"He presentado esta visión ante los principales líderes europeos con convicción y continuaré haciéndolo", ha señalado el primer ministro italiano que ha abogado por que se implementen de inmediato iniciativas concretas como es el "establecimiento de corredores humanitarios europeos".