Controvertido arresto en un pueblo de Tejas

EEUU ha reaccionado con indignación ante una fotografía tomada en Galveston (Tejas) en las que se ve a dos policías montados a caballo llevando a un hombre negro con una cuerda. Una imagen que retrotrae a los tiempos más duros de la esclavitud en el país. La foto se viralizó el martes y los internautas expresaron su estupor y su condena. Hasta el punto de que el jefe de policía de Galveston, Vernon Hale, se vio obligado a pedir perdón por esta «humillación innecesaria» a Donald Neely, el hombre al que llevan esposado y atado a una cuerda y que fue arrestado por un delito de violación de la propiedad.

Hale justificó que no se pudo trasladar al detenido en un vehículo policial porque no había ninguno libre y solo estaban disponibles agentes de la policía montada. No obstante, el jefe de policía admitió que, aunque esta técnica está prevista para ciertas circunstancias, los agentes «tomaron una mala decisión».