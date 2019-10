La contundente opinión sobre Boris Johnson de una anciana británica se vuelve viral

La contundente respuesta de una anciana británica al ser preguntada por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha convertido en viral. Las imágenes en cuestión forman parte de un vídeo emitido el domingo por la cadena Sky que recogía opiniones de votantes en las localidades de Uxbridge y South Ruislip, el distrito electoral a las afueras de Londres al que Johnson representa en el Parlamento británico.

La mujer, afable a simple vista, responde contundentemente a la reportera: "Don't you ever mention that name in front of me... that filthy piece of toerag!" (No vuelva a mencionar ese nombre (por Boris Jhonson) delante de mí... Ese pedazo de trapo sucio).

El vídeo del testimonio de la mujer se ha propagado por la red (la etiqueta a #FilthyPieceOfToeRag incluso fue tendencia) tras ser cogido como un símbolo-respuesta contra el brexit, liderado ahora por Boris Johnson. Incluso algún político británico ha hecho suya la respuesta.