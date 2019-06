Corbyn acusa a Trump de interferir en los asuntos internos británicos

El líder de la oposición laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, ha reprimido al presidente estadounidense Donald Trump su apoyo público al candidato conservador Boris Johnson como próximo primer ministro. Sus comentarios previos a la visita oficial que iniciará el lunes en las islas británicas son una "interferencia inaceptable" en los asuntos del país, según Corbyn.

"Creo que Boris haría muy buen trabajo; creo que sería excelente", dijo Trump en una entrevista al diario británico 'The Sun' en referencia a la posibilidad de Johnson de ascender como primer ministro tras la dimisión de Theresa May. Otros legisladores conservadores en la carrera han buscado el apoyo del mandatario estadounidense, según él, excepto el ministro de Medio Ambiente Michael Gove que ha sido muy crítico con su posición sobre Irán.

Tras renunciar a la invitación del banquete de estado para el presidente de EEUU durante su visita la próxima semana, el veterano socialista Corbyn le ha recriminado sus palabras. "El intento del presidente Trump de decidir quién será el próximo primer ministro británico es una interferencia inaceptable en la democracia de nuestro país", ha dicho en declaraciones este sábado.

"El primer ministro no debería ser escogido por el presidente de los Estados Unidos, ni por los 100.000 miembros del Partido Conservador no representativos, sino por la gente del Reino Unido en unas elecciones generales", ha reclamado el líder laborista.

CARRERA CONSERVADORA

Después de la dimisión de May como primera ministra británica y cabeza del Partido Conservador, el próximo 7 de junio se iniciará la carrera dentro de esta formación para sucederla. De momento, 12 miembros del Parlamento británico han confirmado su candidatura para liderar a los conservadores. Sus legisladores reducirán las opciones a dos para que los miembros del partido tengan la última palabra.

Trump también ha elogiado al actual secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, otro candidato a liderar el Partido Conservador, por su propuesta de aumentar el gasto británico en Defensa.

Esta no es la primera vez que Trump alaba a Johnson. Ya lo hizo en su última visita al Reino Unido en julio del 2018 cuando dijo que creía que tenía las cualidades necesarias para ser primer ministro, después de su dimisión en protesta a la gestión del brexit por parte de May. El líder conservador aún no ha respondido a los últimos piropos de Trump.

Por su parte, Corbyn ha sido duramente acusado de fracasar en comunicar cuál es la clara posición de los laboristas respecto al brexit al no confirmar si están a favor o no de un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.