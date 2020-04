Italia registra un nuevo aumento de muertes y contagios por coronavirus

La curva de la pandemia de coronavirus en Italia sigue oscilando cada día y este sábado ha experimentado un nuevo incremento en el número de muertos, con 619 fallecimientos -49 más que el día anterior-, con lo que la cifra total asciende ya a 19.468.

La cifra de contagiados en las últimas 24 horas también ha experimentado un ascenso. Según el balance ofrecido por el servicio de Protección Civil, hay 4.694 casos positivos nuevos que elevan a 152.271 el número de afectados por el covid-19 desde finales del pasado mes de enero.

Por contra, aumenta también el número de pacientes recuperados: 2.079 más que el viernes (32.534 en total).

Director de una residencia investigado

La pandemia ha provocado la primera y por ahora supuesta víctima judicial de Italia. Es el director de la Pío Albergo Trivulzio, la mayor residencia para ancianos autónomos y dependientes de Europa. La fiscalía de Milán le acusa de "epidemia y homicidio culposos" por la muerte en las dependencias del centro de al menos 120 ancianos durante la primera parte de la difusión del contagio. En toda la región Lombardía, la más afectada por la pandemia, han muerto hasta la fecha 1.822 ancianos sobre un total de difuntos de 10.238.

Según las primeras reconstrucciones de los hechos, las ucis de los hospitales de Lombardía (Milán), desbordadas por la cantidad de pacientes, enviaban al Trivulzio a los que no podían atender. Paralelamente el director, Giuseppe Calicchio, había dado órdenes, confirmadas por médicos y enfermeros, de que no usasen ningún tipo de protección "para no asustar a los ancianos".

La Fiscalía de Milán ha constituido un equipo de magistrados que investiga solamente "sobre los (presuntos) delitos vinculados a culpabilidades médicas".

Pascua "cerrada"

Mientras, Italia se apresta a festejar la Pascua más "cerrada" que en tiempos de la segunda guerra mundial. Las salidas de las ciudades, principalmente de las grandes capitales, están este sábado acordonadas por puestos de control, telecámaras que registran las matrículas, drones e incluso la delación de los vecinos de las poblaciones donde se ubican segundas residencias, los alcaldes de cuyos pueblos les han autorizado a denunciar a las autoridades a quienes lleguen para este fin de semana, el del 25 de abril -Italia celebrará la liberación de la ocupación nazi-, y el puente del primero de mayo. Hasta el mediodía del sábado habían sido controladas más de 100.000 personas y actividades comerciales e impuesto unas 10.000 multas. "Substancialmente la ciudad responde bien", admite un agente de la policía que controla el sur de Roma.

En el Vaticano, Francisco celebra este sábado por la noche la fiesta de la resurección de Jesucristo de forma tampoco vista desde la segunda guerra mundial, después de haber ya protagonizado el rito del Vía Crucis del Viernes Santo en una plaza de San Pedro solitaria y espectral. Lo mismo han hecho y harán los judíos para su Pascua y los musulmanes, que en el Ramadán que empieza no podrán acudir a las mezquitas cerradas por el virus.